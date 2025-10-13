Al termine di mirate attività di polizia marittima finalizzate al contrasto della pesca di frodo ed alla tutela delle risorse ittiche i militari della Guardia Costiera di Crotone hanno proceduto al sequestro di nr. 25 (venticinque) esemplari di tonno alalunga per un totale complessivo di circa 250 (duecentocinquanta) chilogrammi.

Infatti la cattura e la detenzione di tale specie ittica, in questo periodo dell’anno, è vietata in quanto soggetta a particolari restrizioni essendo sottoposta ad un periodo di fermo biologico in vigore dal 1 Ottobre e sino al 30 Novembre.

A seguito delle violazioni accertate a carico del trasgressore, oltre al sequestro del prodotto ittico, sono state comminate sanzioni per un totale di 3.500 (tremilacinquecento) Euro.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il prodotto ittico, a seguito di verifiche ispettive eseguite da personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone – Servizi veterinari che ne ha certificato l’idoneità al consumo umano è stato devoluto ad enti benefici operanti nella città di Crotone.

Tali attività di polizia marittima mirano a tutelare le risorse ittiche e l’ecosistema marino, oltre che garantire il rispetto della normativa lungo l’intera filiera commerciale.