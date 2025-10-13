L’Istituto Comprensivo Papanice celebra l’Erasmus Day il 16 ottobre alle ore 15.00 presso la sede di via Cutro, con un incontro dedicato al valore dell’internazionalizzazione e alla crescita delle competenze europee nella scuola.
L’evento sarà un’occasione per approfondire le opportunità offerte dai programmi Erasmus+ ed eTwinning, attraverso la presentazione dei progetti attivi e delle esperienze già realizzate, insieme alle testimonianze di docenti protagonisti.
Dopo i saluti della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Papanice, Concetta Masi, interverranno la dirigente scolastica Serafina Rita Anania, l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano e l’ambasciatrice Erasmus Ornella Pegoraro, che condividerà la sua esperienza nell’ambito della cooperazione europea.
A conclusione, la testimonianza di Francesca Fauci, vincitrice dell’European Innovative Teaching Award 2025, offrirà un racconto diretto del valore formativo e umano dei progetti europei.
Un pomeriggio di confronto e ispirazione, per guardare all’Europa come spazio di crescita, innovazione e cittadinanza attiva.
Crotone, la Guardia Costiera sequestra 250 kg di tonno alalunga pescato illegalmente
Al termine di mirate attività di polizia marittima finalizzate al contrasto della pesca di frodo ed alla tutela delle risorse...
Lascia un commento