L’Istituto Comprensivo Papanice celebra l’Erasmus Day il 16 ottobre alle ore 15.00 presso la sede di via Cutro, con un incontro dedicato al valore dell’internazionalizzazione e alla crescita delle competenze europee nella scuola.

L’evento sarà un’occasione per approfondire le opportunità offerte dai programmi Erasmus+ ed eTwinning, attraverso la presentazione dei progetti attivi e delle esperienze già realizzate, insieme alle testimonianze di docenti protagonisti.

Dopo i saluti della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Papanice, Concetta Masi, interverranno la dirigente scolastica Serafina Rita Anania, l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano e l’ambasciatrice Erasmus Ornella Pegoraro, che condividerà la sua esperienza nell’ambito della cooperazione europea.

A conclusione, la testimonianza di Francesca Fauci, vincitrice dell’European Innovative Teaching Award 2025, offrirà un racconto diretto del valore formativo e umano dei progetti europei.

Un pomeriggio di confronto e ispirazione, per guardare all’Europa come spazio di crescita, innovazione e cittadinanza attiva.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT