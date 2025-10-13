Cariati (CS), 13 ottobre 2025 – La stagione perfetta si chiude con il trionfo più grande. Giuseppe Parrilla è il nuovo Campione Italiano di Moto d’Acqua nella categoria Jet Raid. Il verdetto è arrivato questo weekend nelle acque venete, nella splendida cornice del Chioggia Boat Show 2025, dove il pilota calabrese ha dominato la scena, aggiudicandosi anche il titolo di Campione Regionale GP1 Veneto e chiudendo un’annata sportiva memorabile.

A rendere la giornata storica per i colori calabresi è il trionfo di squadra: la scuderia GF Sport Racing festeggia un doppio podio, con il talentuoso Alfonso Giustino che conquista un eccellente terzo posto nella categoria GP2, a dimostrazione della forza e della qualità di un team che si è affermato ai vertici nazionali.

Si chiude così un cerchio perfetto per Parrilla. Un percorso iniziato con la tenacia di chi ha saputo trasformare un titolo di vice-campione in un trampolino di lancio, forgiato nel carattere durante la durissima esperienza del Mondiale di Torre dell’Orso, e culminato oggi con il capolavoro messo in scena a Chioggia. La vittoria nella Jet Raid, disciplina che premia non solo la velocità ma anche la resistenza e la strategia di navigazione, è la prova definitiva della maturità agonistica raggiunta dal pilota di Cariati.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Visibilmente soddisfatto, Francesco Fico, presidente della GF Sport Racing, commenta il successo del suo team:

«Questa non è la vittoria di un singolo, ma il trionfo di una squadra che ha lavorato con un unico obiettivo. Siamo incredibilmente fieri. Giuseppe ha dimostrato una mentalità da campione assoluto, gestendo la pressione e attaccando quando serviva. Il suo titolo italiano nella Jet Raid è il giusto premio per una stagione in cui non ha mai smesso di crederci. E vedere Alfonso Giustino sul podio insieme a lui è la conferma che stiamo costruendo qualcosa di solido e importante.»

Con il doppio titolo in tasca, Giuseppe Parrilla affida le sue emozioni a una riflessione che sa di bilancio finale:

«Portare a casa questo titolo è una gioia indescrivibile, la ricompensa per ogni singolo sacrificio fatto quest’anno. Ho vinto io, ma abbiamo vinto tutti insieme. Dall’infortunio di inizio anno, al mondiale che mi ha temprato, fino a qui. Ogni tappa è stata un pezzo del puzzle che oggi finalmente è completo. La categoria Jet Raid è estenuante, ti chiede tutto, e vincerla ha un sapore speciale. Voglio fare un ringraziamento enorme a Fico Sport Nautica di Giuseppe Fico, che ha preparato una moto perfetta in tempi record, permettendomi di gareggiare al massimo. Il mio grazie va poi a tutto il team, alla mia famiglia che è la mia forza, e a tutti quelli che hanno tifato per me. Chiudiamo questa stagione sul tetto d’Italia, ed è bellissimo.»

I motori ora tacciono. Mentre i trofei prendono la via della Calabria, resta l’eco di una stagione che entra di diritto nella storia della motonautica regionale, scritta sull’acqua con talento, passione e tanta fame di vittoria.