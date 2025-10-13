Milano 12 Ottobre 2025 – Un nuovo centro polispecialistico è stato inaugurato a Milano. Al civico 17 di viale Beatrice d’Este, la nuova struttura segna un passo significativo nell’impegno del Gruppo sanitario calabrese Marrelli Health ad estendere la propria offerta sanitaria, mettendo a disposizione dei pazienti lombardi un ulteriore servizio di alta specializzazione.

La nuova attività sarà guidata da un’equipe medica composta da professionisti calabresi e lombardi di elevata specializzazione, la cui presenza assicurerà una continuità assistenziale.

Il poliambulatorio presenta un ventaglio di specializzazioni pensato per rispondere a un’ampia gamma di necessità cliniche; dalla prevenzione alla cura, senza le lunghe attese del Servizio Sanitario Nazionale.

Con la guida dei Direttori Sanitari Pierluigi Giorgetti e Benedetta Marrelli per gli ambulatori odontoiatrici, la struttura si impegna a rendere il percorso di cura di ogni paziente il più agevole ed efficace possibile.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Le diverse specialistiche non operano come reparti isolati, ma collaborano in sinergia per offrire un’assistenza integrata e personalizzata.

“È una storia di riscatto che parte dal cuore del Sud per arrivare al Nord – ha dichiarato Benedetta Marrelli – non si tratta di una semplice espansione, ma di una vera e propria missione: portare a Milano il know-how e la nostra passione per la sanità. Abbiamo 45 anni di esperienza nel Sud Italia”.

Questa non è solo l’apertura di un nuovo ambulatorio, ma la dimostrazione che l’alta qualità delle cure e l’umanità non conoscono confini geografici. “È la nostra risposta concreta a un bisogno, il nostro impegno a riscattare una tendenza consolidata, offrendo un punto di riferimento per la salute che ha le radici nel profondo Sud e lo sguardo rivolto al futuro dell’intero Paese” ha aggiunto Massimiliano Amantea, Chirurgo Maxillo-Facciale nonché Direttore Sanitario di Marrelli Health.

La sua costola lombarda ha strutturato percorsi e programmi diagnostici multidisciplinari per la prevenzione, la diagnosi e la cura di patologie complesse. Attraverso meeting periodici, un gruppo di specialisti si riunisce per elaborare programmi terapeutici personalizzati per ogni singolo caso clinico. Il Centro milanese mette a disposizione dei pazienti un vasto ventaglio di servizi che spazia dalle branche chirurgiche più complesse come la chirurgia maxillo-facciale, plastica, toracica e vascolare fino a specialità cruciali per la prevenzione e la diagnosi.

Il team di professionisti abbraccia un’ampia gamma di campi medici: dalla cardiologia per l’inquadramento cardiovascolare, alla ginecologia e senologia per la salute femminile, passando per la dermatologia, la reumatologia e la medicina generale. Particolare attenzione è dedicata anche all’apparato locomotore, con specialisti in ortopedia e ortopedia pediatrica, che lavorano in sinergia con il servizio di osteopatia.

L’offerta è completata da otorinolaringoiatria, odontostomatologia e psicologia, a garanzia di un approccio alla salute che considera la persona nella sua interezza.

“Portare la nostra filosofia di cura, che mette il paziente al centro, in una città strategica come Milano è per noi motivo di grande orgoglio” ha dichiarato la Presidente del Gruppo Marrelli, l’Architetto Antonella Stasi. Le fa eco Pierluigi Giorgetti, chirurgo vascolare e direttore sanitario del Centro:

“Questa apertura assume per me un significato ancora più profondo. Come milanese di origine collaboro con il Gruppo Marrelli da diversi anni e questa inaugurazione rappresenta un simbolico ritorno a casa. Unire la mia profonda conoscenza del territorio con l’eccellenza e il know-how del Gruppo Marrelli è per me un onore e una grande responsabilità. Sono convinto che, grazie a questa sinergia, il nostro centro diventerà un punto di riferimento per la sanità milanese, offrendo un servizio all’avanguardia saldamente radicato nella comunità”.

Marrelli Health avvia questo nuovo capitolo con grande entusiasmo: non solo un servizio, ma un nuovo orizzonte di cura e speranza per la comunità.