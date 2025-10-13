Si è svolta sabato 11 ottobre 2025, presso il Centro Prelievi Cerba HealthCare Italia di Strongoli, la giornata di prevenzione dedicata al carcinoma prostatico, promossa dal Rotaract Club Strongoli.

L’iniziativa, rivolta agli uomini over 40, ha permesso di effettuare gratuitamente 30 esami del sangue PSA (Antigene Prostatico Specifico), con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e favorire una diagnosi precoce del carcinoma prostatico, una delle principali patologie oncologiche maschili.

Il service rappresenta la prima fase di un progetto più ampio sulla prevenzione maschile che proseguirà con un percorso di consulenza e approfondimento urologico per coloro che presenteranno valori del PSA alterati. Questa seconda fase sarà realizzata con il prezioso contributo del Dott. Vincenzo Andracchio, urologo di Strongoli, che offrirà il proprio supporto professionale per garantire continuità all’iniziativa.

Il Rotaract Club Strongoli esprime un sincero ringraziamento al personale del Centro Prelievi Cerba HealthCare Italia di Strongoli per la disponibilità e la collaborazione dimostrata nel corso della giornata.

“La prevenzione è la nostra arma più forte – ha dichiarato il Presidente del Club, Luigi Bruno –. Con questo progetto vogliamo ribadire l’importanza di prendersi cura della propria salute e di sensibilizzare la comunità su temi spesso sottovalutati, ma fondamentali per la qualità della vita.”

L’attività si inserisce nel più ampio impegno del Rotaract Club Strongoli nel campo della salute pubblica, proseguendo il percorso già avviato con altri service dedicati alla prevenzione e alla salute della comunità.