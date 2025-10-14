“Faccio i miei personali complimenti ed auguri di buon lavoro al Presidente Giani, confermato al timone della Regione Toscana per i prossimi cinque anni” queste le prime parole del Coordinatore nazionale Prof. Arch. Giancarlo Affatato a margine dei risultati delle elezioni regionali.

“Il dato che balza agli occhi è certamente quello dell’astensione, particolarmente eclatante in una regione tradizionalmente legata alla partecipazione come quella Toscana. Lo sforzo, pur apprezzabile, di Alessandro Tomasi non ha avuto l’effetto di far tornare al voto tutti quei delusi e disillusi dalla politica che tanto avrebbero fatto comodo allo sfidante pistoiese.

Segno che Libertà è Democrazia ha avuto ottima lungimiranza nel focalizzare la propria proposta politica ed il proprio sforzo nel tentativo di dare una nuova e credibile rappresentanza ad una grande quantità di elettori che non si riconoscono più nell’offerta partitica tradizionale e che sono alla ricerca di una nuova formazione politica in cui finalmente tornare a riconoscersi.

In un contesto in cui Noi Moderati conferma la propria sostanziale irrilevanza ed in cui Forza Italia ha perso lo slancio e lo smalto di un tempo, la nostra proposta rappresenta quella ventata di novità che verrà offerta fin da subito a tutti gli elettori, con particolare attenzione a quei Comuni in cui si voterà nella primavera del prossimo anno. Non eravamo ancora sufficientemente strutturati per partecipare a questa tornata elettorale, contiamo di essere un fattore moderato decisivo fin dalle prossime amministrative.

In chiusura, una riflessione ulteriore. Se sommiamo i voti espressi dalla Toscana con quelli risultanti dalle elezioni in Calabria e nelle Marche nelle scorse settimane, si verifica che vi è un sostanziale equilibrio tra il centrodestra ed il centrosinistra. Il vero ago della bilancia sarà rappresentato dal voto moderato e da chi, come noi, avrà la capacità di intercettarlo. Il voto moderato rappresenterà quel jolly capace di scrivere la storia ed i risultati effettivi delle prossime tornate elettorali.”