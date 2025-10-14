I pasticceri calabresi ripartono con entusiasmo e nuove energie. Con il recente rinnovo delle cariche, Conpait Calabria — sezione regionale della Confederazione Pasticceri Italiani — ha ufficializzato la nuova squadra dirigente che guiderà la Confederazione dei pasticceri nei prossimi anni.

A ricoprire il ruolo di presidente è stato eletto Fabio Taverna, professionista stimato nel panorama dolciario calabrese, noto per la sua visione innovativa e il forte radicamento territoriale. Al suo fianco, Marco Carelli assume la vicepresidenza, mentre Emanuele Scionti è stato nominato segretario. Presente, per l’occasione all’hotel La Principessa di Falerna, anche il presidente nazionale, Angelo Musolino, che ha ringraziato Rocco Scutellà per il lavoro precedente.

«È il momento di valorizzare la pasticceria calabrese come espressione di cultura, artigianalità e identità locale» — ha dichiarato Taverna a margine dell’assemblea. «Conpait Calabria sarà sempre più una casa aperta ai giovani, alle eccellenze e alla formazione continua».

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il nuovo direttivo si è già messo al lavoro per rilanciare l’attività associativa, con l’obiettivo di rafforzare la rete tra i professionisti del settore, promuovere eventi formativi e partecipare attivamente alle manifestazioni gastronomiche regionali e nazionali.

In un momento storico in cui il comparto dolciario affronta sfide legate alla sostenibilità, all’innovazione e alla valorizzazione delle materie prime locali, Conpait Calabria si propone come punto di riferimento per i pasticceri che vogliono crescere, collaborare e raccontare il territorio attraverso il gusto.

La ripartenza è dolce, ma determinata: con una nuova guida e una visione condivisa, i pasticceri calabresi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza.