Un altro prestigioso traguardo per il karate calabrese e per l’ASD Martial Kroton Ryu di Crotone, che ha brillato al Campionato Italiano a Rappresentative Regionali, svoltosi l’11 e 12 ottobre nella splendida cornice di Urbino, presso il PalaCarneroli.

L’evento, tra i più rilevanti del calendario nazionale FIJLKAM dopo i Campionati Italiani Assoluti, ha visto la partecipazione di oltre 590 atleti, in rappresentanza di 247 società sportive provenienti da 14 regioni d’Italia, impegnati nelle specialità Kumite e Kata, suddivisi per categorie Giovanili, Master e Assoluti.

A distinguersi in maniera eccellente è stata Clara Nino, atleta dell’ASD Martial Kroton Ryu, già pluricampionessa italiana (2023, 2024 e nel recente Campionato Italiano di aprile 2025), che nella classe Master A (nate tra il 1989 e il 1982) si riconferma tra le eccellenze italiane del karate femminile, conquistando la medaglia d’oro e salendo sul gradino più alto del podio. Un risultato che riempie d’orgoglio non solo la sua società, ma l’intera rappresentativa calabrese.

La soddisfazione del Maestro Francesco Bellino

Grande soddisfazione è stata espressa dal Maestro Francesco Bellino, Responsabile del Centro Tecnico Regionale Karate Calabria e Direttore Tecnico dell’ASD MKR, il quale, per motivi personali, non ha potuto partecipare alla trasferta di Urbino, ma ha seguito con grande emozione e orgoglio le due giornate di gara:

“Faccio i miei più sinceri complimenti a tutta la rappresentativa del CTR Karate Calabria per questi importanti giorni di competizione. Un plauso speciale alla nostra Clara Nino, che ha portato in alto i colori della nostra regione e della nostra città. Mi congratulo anche con tutti gli altri atleti, medagliati e non, che hanno fatto parte del Team Calabria, difendendo con grande valore la propria regione.

Risultati complessivi del CTR Karate Calabria

Clara Nino – Kumite Master A -61 kg: Medaglia d’Oro, ASD Martial Kroton Ryu (KR)

Manuel Lestingi – Kata Master A: Medaglia d’Argento, ASD Accademia Karate Lamezia (CZ)

Gabriele Mariniello – Kumite U18 -61 kg: Medaglia d’Argento, ASD Accademia Karate Lamezia (CZ)

Pasquale Pirro – Kumite U18 -68 kg: Medaglia di Bronzo, ASD Karate San Marco Argentano (CS)

Un ringraziamento ai Dirigenti federali Regionali:

Un ringraziamento speciale va alla Maestra Viola Zangara, Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria – settore Karate e Capo Delegazione, per la sua guida impeccabile, e al Commissario Tecnico Regionale, M° Luciano Dichiera, per aver diretto, con competenza e passione, tutte le fasi inerenti alla selezione degli Atleti per la formazione della rappresentativa regionale e per aver supervisionato i Tecnici del CTR durante la competizione.

Un sincero grazie anche ai Tecnici del CTR e al CRUG:

M° Enrico De Pace, M° Francesco Veltri, M° Manuel Lestingi, Vincenzo Martino, Commissario Regionale Ufficiali di Gara

I complimenti delle Autorità federali regionali

Il successo della rappresentativa calabrese ha ricevuto anche il plauso delle massime cariche federali regionali:

M° Enzo Migliarese, Presidente FIJLKAM Calabria, M° Gerardo Gemelli, Presidente Onorario del Comitato Regionale Calabria, M° Viola Zangara, Presidente del settore Karate. Quest’ultima ha sottolineato con soddisfazione:

“La crescita costante del Karate calabrese è frutto di un lavoro corale e appassionato.”

Il contributo tecnico dell’ASD M.K.R.

Un ringraziamento particolare va anche al tecnico dell’ASD Martial Kroton Ryu, Carlo Bellino, che con dedizione e impegno quotidiano segue il settore agonistico, contribuendo in modo determinante alla crescita e ai successi degli atleti. Il bilancio della trasferta di Urbino è più che positivo e conferma l’ottimo lavoro svolto all’interno del movimento Karate calabrese.