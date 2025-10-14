Rende (CS), 13 ottobre 2025 – Si è tenuta questa mattina, nella tensostruttura in fase di allestimento nell’area mercatale di Rende, la conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’Oktoberfest Calabria 2025, che si svolgerà dal 17 ottobre al 2 novembre.

Un luogo scelto non a caso: nel cuore dei lavori, accanto alle maestranze, ai tecnici e a tutto il personale impegnato nell’allestimento. Un gesto simbolico per ricordare che dietro un grande evento ci sono volti, competenze e professionalità che lo rendono possibile.

A moderare l’incontro è stato Marco Tiesi che ha guidato gli interventi e presentato i numeri e i dati che raccontano l’evoluzione di un evento sempre più i crescita, di anno in anno.

Durante la conferenza si è infatti parlato anche delle migliaia di persone che hanno già prenotato la loro esperienza all’Oktoberfest Calabria, provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Un segnale forte dell’attrattività dell’evento e del suo potere di generare movimento, flussi turistici, economia e visibilità per tutto il territorio calabrese.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

A illustrare il programma artistico è stato Walter Sposato, direttore artistico e referente di WISEA Eventi durante la conferenza. Ogni sera si esibiranno gli Alpen Vagabunden, band bavarese ormai simbolo dell’evento, seguiti da una programmazione musicale tutta calabrese: band con repertori italiani e internazionali, selezionate per offrire intrattenimento di qualità e creare un’atmosfera coinvolgente e trasversale.

Il 27 ottobre sarà una serata speciale, organizzata in collaborazione con l’associazione La Terra di Piero, che vedrà parte del ricavato devoluto in beneficenza. Sul palco saliranno Kresta, Villazuk e Hosteria di Gio, tre progetti musicali che rappresentano l’anima creativa della Calabria.

Non mancherà uno spazio dedicato alla sensibilizzazione: una delle domeniche sarà presente il SERD di Cosenza, con un intervento rivolto alle famiglie sul tema della prevenzione, a spiegare il tutto è stata la Dott.ssa Annamaria Coscarello.

Nel corso della conferenza, sono stati presentati anche i dati occupazionali dell’edizione: 232 lavoratori stagionali coinvolti, 7 assunzioni a tempo indeterminato e oltre 40 aziende calabresi che partecipano attivamente come fornitori e partner.

L’apertura ufficiale dell’Oktoberfest Calabria 2025 è fissata per venerdì 17 ottobre alle ore 18:30, con il tradizionale rito dell’apertura della prima botte, che darà il via a 17 giorni di festa, gusto e partecipazione.

A concludere l’incontro è stato il saluto della Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che ha evidenziato il valore del festival come strumento di valorizzazione e crescita per il territorio.

L’evento sarà aperto ogni sera dalle ore 19:30, mentre la domenica dalle 12:00 alle 23:00 con orario continuato.

Oktoberfest Calabria 2025 si conferma un appuntamento che unisce persone, musica e identità, trasformando la festa in un’occasione di movimento, connessione e sviluppo.