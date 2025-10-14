“Dei risultati che ripagano di orgoglio e di felicità dei nostri ragazzi”

Si è concluso il concorso multidisciplinare presso il Centro Ippico Dell’Arcione a Bisignano lo scorso 11-12 Ottobre.

Un concorso che ha visto molti partecipanti in Salto Ostacoli,Dressage,Cross,un concorso utile anche all’abilitazione al Brevetto.

Il Team De Leo guidato dall’istruttore di Dressage De Leo V. e dall’istruttore di Salto Ostacoli Mauro F. hanno portato a casa diversi piazzamenti ma soprattutto due ragazze del Team sono riuscite a passare l’abilitazione al brevetto accumulando punti ed evitando penalità

I binomi:

Parrilla Mariangela vince la categoria ottenendo la qualifica al brevetto,Bevilacqua AnnaTeresa su Oxana si piazza al 3’posto ottenendo la qualifica per il brevetto,buoni risultati e soddisfazioni anche per Minaudo Debora su Nadir de Gavoi e Ippolito Diana su Fiamma,in fine la più piccola Mauro Aurora su Expensive Bobby ritorna con due primi posti in CN30-L20

É stata una esperienza impegnativa per le nostre ragazze ci dice Vincenzo De Leo in quanto c’era anche la prova di Cross,due giorni intensi con tre prove ma pieni di soddisfazioni dei nostri allievi continua De Leo

Il dressagista Vincenzo De Leo ha montato in questa esperienza diversi puledri

Tokio di Crimissa piazzandosi al primo posto in categoria

Douglas di Cappella secondo posto in categoria

E nelle riprese dei giovani cavalli Dressage 4 anni ottimi risultati per

Lord Gabriel,Priscilla,Tokio,Romero

Il Team che rispecchia l’equitazione Cirotana e Calabrese ci tiene a ringraziare il Centro Ospitante,i proprietari dei cavalli ed i clienti per aver affidato i loro cavalli ed i loro ragazzi.