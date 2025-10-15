A Torre Melissa la prima riunione del nuovo anno sociale della X Circoscrizione del Distretto Lions 108YA: un forte richiamo all’identità, alla leadership e alla condivisione. L’incontro, organizzato con cura e guidato con competenza dalla Presidente di Circoscrizione, Filomena Zungri, perfettamente coadiuvata dell’impeccabile staff di circoscrizione, il segretario Giovanni Scarpino e la cerimoniere Giuseppina Masino, ha rappresentato un importante momento di confronto, programmazione e coesione tra i Club e le figure istituzionali del Distretto. Un appuntamento che ha rappresentato molto più di un semplice incontro programmatico: è stata una giornata di confronto autentico, di intensa partecipazione e di profondo senso di appartenenza ai Lions.

Un’occasione preziosa per ribadire l’importanza dell’essere, e soprattutto del sentirsi, Lions. Una comunità coesa, capace di dialogare, confrontarsi e progettare con passione e spirito di servizio.

Con autorevolezza, eleganza e misura, la Presidente di Circoscrizione Filomena Zungri, ha saputo imprimere alla giornata un ritmo partecipativo, sostenuta dal suo staff preparato e coeso.

A sottolineare il rilievo dell’appuntamento, la presenza in apertura dei lavori del Governatore del Distretto, Pino Naim, accompagnato dal proprio staff distrettuale – Segretario Marco Santoro, Tesoriere Antonio Gallella e Cerimoniere Dino Aiello – e affiancato da figure di primo piano quali il Past Governatore Pasquale Bruscino, il Primo Vice Governatore Bruno Canetti, nonché il Presidente del CdA della Fondazione Franco Scarpino. Numerosi anche i rappresentanti distrettuali presenti, tra cui il Responsabile GLT Rodolfo Trotta, il Coordinatore GST per la Circoscrizione Domenico Magro, la Responsabile LCIF Alba Capobianco e il Responsabile distrettuale per i rapporti stampa e tv Maurizio Bonanno.

L’incontro ha visto inoltre la partecipazione dei Presidenti delle tre Zone che compongono la Circoscrizione, Tiziana Paletta, Giuliana Pugliano e Gregorio de Vinci e dei Presidenti di quasi tutti i 18 Club, tra i quali la presidente del Lions Club Cirò Krimisa, il club ospitante, Orsola Siciliani. Numerosi gli Officers intervenuti, e la presenza del Leo Club con il presidente Distrettuale Francesco Persampieri intervenuto in collegamento da remoto, a conferma del forte senso di appartenenza e dell’impegno condiviso all’interno della struttura distrettuale.

Il tema guida della riunione – “Leadership, Etica, Responsabilità… Viaggio nei Service” – ha rappresentato il cuore pulsante della mattinata, offrendo spunti di approfondimento e momenti di scambio costruttivo. Un dibattito vero, partecipato, che ha messo al centro la missione dei Lions: essere protagonisti attivi di un cambiamento positivo nelle proprie comunità, con uno sguardo sempre attento all’etica e alla responsabilità personale e collettiva. Il filo conduttore degli interventi ha generato un confronto ampio e costruttivo attraverso le riflessioni emerse che hanno messo in luce la volontà di rafforzare l’efficacia dell’azione lionistica, ponendo al centro l’identità, i valori e la responsabilità che caratterizzano l’operato dei Lions nei territori.

Una giornata vissuta intensamente, all’insegna del dialogo, della pianificazione e del piacere di ritrovarsi tra amici uniti da valori comuni. Un ottimo inizio per un anno sociale che si preannuncia ricco di iniziative, service e sinergie.

Grazie a una conduzione inclusiva da parte della Presidente Zungri, la riunione ha rappresentato un efficace momento di orientamento strategico e operativo, nonché un’occasione per rinsaldare i legami tra i Club e promuovere un’azione sempre più coordinata e incisiva lanciando dalla X Circoscrizione al Distretto 108Ya la conferma di una realtà attiva, attenta ai bisogni delle comunità e orientata alla promozione di una leadership etica, responsabile e concreta.