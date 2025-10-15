A seguito del messaggio di allerta meteo arancione diramato dalla Regione Calabria – U.O.A. Protezione Civile, il sindaco di Melissa, Avv. Luca Mauro, ha firmato l’Ordinanza n. 33 del 15 ottobre 2025, con la quale dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025.

Il provvedimento si è reso necessario – si legge nell’ordinanza – come misura precauzionale per tutelare la pubblica e privata incolumità, evitando rischi per studenti e personale scolastico in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche previste, che potrebbero determinare situazioni di potenziale pericolo.

L’allerta meteo di livello arancione riguarda l’intera giornata di giovedì, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, e prevede possibili fenomeni temporaleschi intensi, forti raffiche di vento e criticità idrogeologiche.

L’ordinanza stabilisce inoltre che il provvedimento sarà comunicato alle autorità scolastiche, alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Torre Melissa e alla Prefettura di Crotone, per garantire la massima diffusione e l’adozione delle misure necessarie.

Il sindaco ha precisato che la chiusura potrà essere prorogata in caso di peggioramento delle condizioni meteo, invitando la popolazione alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

La disposizione ha effetto immediato e resterà in vigore per l’intera giornata del 16 ottobre, salvo ulteriori aggiornamenti legati all’evoluzione dell’allerta.