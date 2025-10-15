La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti, valida fino alla mezzanotte di giovedì 16 ottobre 2025.

A seguito del bollettino e del peggioramento previsto delle condizioni meteorologiche, il Vice Sindaco del Comune di Cirò, Fortunato Strumbo, ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, adottata in via precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e dei cittadini.

Le previsioni segnalano piogge diffuse, temporali anche di forte intensità, grandinate, raffiche di vento e possibili mareggiate, con rischio di allagamenti e frane nelle aree più esposte.

L’Amministrazione comunale invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti solo ai casi strettamente necessari ed evitando sottopassi, corsi d’acqua, strade secondarie e zone collinari instabili.

Il Vice Sindaco Fortunato Strumbo ha sottolineato che la chiusura delle scuole “è una misura di carattere preventivo, indispensabile per garantire la sicurezza collettiva e ridurre al minimo i rischi legati alle forti precipitazioni attese”.

Il Centro Operativo Comunale è stato attivato per il monitoraggio costante del territorio e il coordinamento degli interventi in caso di emergenze, in collaborazione con la Protezione Civile e le forze dell’ordine.

Si invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali del Comune di Cirò e della Protezione Civile regionale.