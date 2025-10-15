Il vice sindaco Piero Mercuri ha firmato l’ordinanza n. 78/2025 con la quale dispone la chiusura preventiva delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025, e la chiusura temporanea delle strutture sportive, parchi, ville e aree comunali nei giorni 15 e 16 ottobre 2025, in seguito all’allerta meteo con codice arancione diramata dalla Regione Calabria.

La decisione si rende necessaria — si legge nel documento — “al fine di evitare ogni pericolo e pregiudizio per gli studenti e il personale scolastico” e per prevenire possibili situazioni di rischio dovute ai fenomeni temporaleschi previsti, che potrebbero evolvere in nubifragi persistenti e causare esondazioni nei pressi dei fiumi e bacini idrografici del territorio.

Oltre alla sospensione delle lezioni e delle attività sportive, l’ordinanza prevede anche il divieto di accedere o utilizzare parco-giochi, parchi e villette comunali, nonché il divieto di svolgere manifestazioni fieristiche o eventi all’aperto dalle ore 16:00 del 15 ottobre fino alle 24:00 del 16 ottobre, salvo eventuale proroga in base all’evolversi delle condizioni meteorologiche.

Il provvedimento è stato emanato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, per tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini. L’ordinanza è stata trasmessa alle autorità scolastiche, alle associazioni sportive, alla Protezione Civile Comunale, alla Polizia Locale, alla Prefettura di Crotone e al Comando dei Carabinieri di Cirò Marina.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti non necessari, a prestare la massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali in caso di ulteriori comunicazioni o proroghe.