A seguito del messaggio di allertamento diramato dalla Protezione Civile Regionale, che ha segnalato per la Zona 6 (comprendente il territorio comunale di Crotone) un livello di allerta arancione per le giornate del 15 e 16 ottobre 2025, il sindaco Vincenzo Voce ha emanato l’Ordinanza n. 275 del 15 ottobre 2025.

Il provvedimento dispone, a partire dalle ore 15:00 di oggi e per l’intera giornata di domani, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado limitatamente alle attività didattiche, oltre alla chiusura al pubblico della Villa Comunale, dei parchi cittadini e dei cimiteri comunali (sia quello di viale Gramsci che quello della frazione Papanice).

La decisione è stata assunta dopo la riunione del Centro Operativo Comunale (COC) convocato per fronteggiare l’ondata di maltempo, in considerazione del rischio di nubifragi e possibili esondazioni dei corsi d’acqua, come indicato nella comunicazione della Protezione Civile.

Il COC resterà attivo 24 ore su 24 per monitorare costantemente la situazione e garantire tempestivi interventi in caso di emergenze.

Il Comune raccomanda alla popolazione la massima prudenza e collaborazione, limitando gli spostamenti allo stretto necessario e segnalando eventuali criticità al numero telefonico 0962 921700.

L’ordinanza, firmata dal sindaco ing. Vincenzo Voce, è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Crotone.

Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.