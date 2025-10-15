Appuntamento il 17 ottobre sul Lungomare cittadino con scuole, associazioni e istituti sportivi

CROTONE – È tutto pronto per la Giornata dello Sport 2025, l’evento promosso dall’Unione Province d’Italia (UPI) nell’ambito del progetto GameUPI 2.0 – Tutti in gioco, nessuno escluso, con il patrocinio del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e la collaborazione dei Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cirò Marina.

La manifestazione, in programma giovedì 17 ottobre 2025, rappresenta un momento di incontro, socialità e crescita attraverso lo sport, coinvolgendo studenti, associazioni e società sportive del territorio crotonese.

Il raduno delle delegazioni scolastiche e sportive è fissato per le ore 9:00 sul Lungomare di Crotone, nei pressi della sede dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, in viale Colombo.

Seguiranno i saluti istituzionali di:

Vincenzo Voce , sindaco di Crotone

, sindaco di Crotone Mariagrazia Vittimberga , sindaco di Isola Capo Rizzuto

, sindaco di Isola Capo Rizzuto Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone e sindaco di Cirò Marina

Dalle 9:30 prenderanno il via le attività sportive, curate dalle società aderenti e dalle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In programma:

Tornei di beach soccer e beach volley

e Percorsi motori , giochi tradizionali e allenamenti funzionali

, e Dimostrazioni di Muay Thai

Mostra di pittura a tema sportivo, esibizioni artistiche e allestimento di tele giganti

Nel pomeriggio, alle ore 15:30, presso la Sala Paolo Borsellino, si terrà la cerimonia di premiazione degli alunni e delle scuole che si sono distinti per la partecipazione e l’impegno nelle attività sportive.

Tra le società coinvolte figurano:

ASD Hanuman Gym, Pallavolo Crotone, Fidal Calabria, ASD Polisportiva Punta Alice, US ACLI Provinciale e Club Velico Crotone.

La giornata sarà arricchita da una merenda offerta dagli Istituti Alberghieri partner del progetto, a testimonianza del forte legame tra mondo scolastico, sportivo e produttivo locale.

La “Giornata dello Sport 2025” si conferma un’iniziativa dal forte valore educativo e inclusivo, volta a promuovere i principi di partecipazione, rispetto, solidarietà e benessere.

Un’occasione per ricordare che lo sport non è solo competizione, ma anche e soprattutto comunità, salute e crescita personale, nel segno del motto: “Tutti in gioco, nessuno escluso.”