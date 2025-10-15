Incontro formativo dedicato al personale della Polizia di Stato con l’intervento dell’avvocato Enrico Tedeschi

CROTONE – Giovedì 16 ottobre 2025, presso la Questura di Crotone, si terrà un importante Seminario di aggiornamento organizzato dal SAP – Sindacato Autonomo di Polizia, dedicato ai temi della previdenza sociale, delle cause di servizio e delle vittime del dovere.

All’iniziativa sarà presente il Segretario Generale Nazionale del SAP, Stefano Paoloni, che incontrerà il personale della Polizia di Stato per affrontare questioni di grande rilevanza per la categoria, con un focus sulle tutele e i diritti dei lavoratori del comparto sicurezza.

Durante il seminario interverrà, in qualità di esperto giuridico del settore, l’avvocato Enrico Tedeschi, che approfondirà gli aspetti normativi e previdenziali relativi alle prestazioni assistenziali, alle cause di servizio e al riconoscimento delle vittime del dovere, fornendo ai presenti un quadro aggiornato e pratico delle procedure e delle novità legislative.

L’incontro rappresenta un momento di confronto e formazione importante per il personale della Polizia di Stato, volto a rafforzare la conoscenza dei propri diritti e delle misure di tutela previste per chi, ogni giorno, è impegnato nella difesa della sicurezza e della legalità.