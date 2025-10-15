Molti artisti locali hanno già aderito all’Albo degli Artisti Locali istituito dall’assessorato alla Cultura.
“Albo” come spiega l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano “che intende valorizzare la presenza dell’arte nel territorio cittadino, riconoscendo il valore e l’importanza storica e culturale che l’arte ricopre nei processi evolutivi di una intera comunità ed educativi nella crescita di ogni singolo individuo”
L’invito è ad aderire all’Albo anche da parte di altri artisti del territorio.
Tra l’altro è intenzione dell’assessorato di prevedere una apposita sezione sul sito istituzionale dell’Ente dove sarà possibile, da parte degli artisti iscritti all’Albo, presentare le proprie opere.
A tale riguardo, sin d’ora, si invitano gli artisti che già iscritti all’Albo di inviare le proprie opere in formato digitale con eventuali didascalie al seguente indirizzo: siclariantonio@comune.crotone.it corredate dalla liberatoria pubblicata sul sito dell’Ente.
