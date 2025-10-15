Un appuntamento che unisce gusto, inclusione e solidarietà a sostegno del Centro “Gli Altri Siamo Noi”

Si è tenuta presso il ristorante L’Assaggio la terza edizione della cena solidale “Gli Altri Siamo Noi”, un appuntamento ormai molto atteso che ogni anno unisce gusto, solidarietà e inclusione in un clima di grande partecipazione e condivisione.

L’iniziativa, che continua a riscuotere un crescente successo a Crotone, è nata per sostenere le attività del Centro “Gli Altri Siamo Noi”, realtà attiva da oltre vent’anni nella promozione della vita indipendente dei ragazzi con disabilità e nel potenziamento delle loro autonomie personali, sociali e professionali.

Il Centro offre un ampio ventaglio di attività: uscite culturali ed educative, tirocini formativi, laboratori riabilitativi sul piano cognitivo e occupazionale, oltre a supporto psicologico per ragazzi e famiglie e incontri di parent training di gruppo.

Durante la serata, i veri protagonisti sono stati proprio i ragazzi del Centro, che con entusiasmo, impegno e professionalità si sono cimentati nel servizio ai tavoli e in cucina, ricevendo applausi e affetto da tutti i presenti.

L’atmosfera è stata resa ancora più speciale dalla musica dal vivo, dai balli e dai momenti di allegria che hanno accompagnato l’intero evento, trasformando la cena in una festa dell’inclusione e della condivisione.

Numerosi i partecipanti tra cittadini, amici e sponsor, che hanno voluto sostenere l’iniziativa con la loro presenza o con donazioni. Tra questi, la cantina “Russo e Longo”, che ha contribuito con i propri prodotti, confermando la vicinanza del tessuto produttivo locale a un progetto dal forte valore sociale.

Grazie al calore e alla generosità della comunità crotonese, la cena solidale si conferma un momento significativo di incontro e sensibilizzazione.

Con questo evento, “Gli Altri Siamo Noi” rinnova un messaggio semplice ma profondo: l’inclusione è un valore che si costruisce insieme, attraverso gesti concreti, partecipazione e solidarietà.