Cutro, 15 ottobre 2025 – A seguito dell’allerta meteo di livello arancione emanata dalla Protezione Civile Regionale per le giornate del 15 e 16 ottobre 2025, il Commissario Straordinario del Comune di Cutro, dott. Zaccaria Sica, ha emanato due provvedimenti urgenti per tutelare la sicurezza della popolazione: la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile.

Con l’Ordinanza n. 2 del 15 ottobre 2025, il Commissario ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio comunale per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025. La decisione è stata adottata a scopo precauzionale, in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse e dell’avviso di criticità idrogeologica e idraulica arancione trasmesso dalla Protezione Civile Regionale. Il provvedimento, emanato ai sensi del D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), mira a ridurre al minimo gli spostamenti di studenti e personale scolastico, prevenendo così situazioni di potenziale pericolo. L’ordinanza è stata notificata a tutti i Dirigenti scolastici, alla Prefettura di Crotone, al Comando di Polizia Locale e ai Carabinieri di Cutro, ed è immediatamente esecutiva.

Parallelamente, con l’Ordinanza n. 3 del 15 ottobre 2025, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede comunale di Piazza del Popolo n. 1, operativo dalle ore 18:00 del 15 ottobre e fino al termine dell’allerta. La struttura, coordinata dal Commissario Straordinario o dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, assicura il coordinamento dei soccorsi, il monitoraggio del territorio e l’assistenza alla popolazione.

Sono state attivate tutte le funzioni di supporto previste dal piano comunale di protezione civile, tra cui tecnica e pianificazione, sanità e assistenza sociale, volontariato, materiali e mezzi, servizi essenziali, viabilità, telecomunicazioni e segreteria operativa. Tutti i responsabili designati resteranno reperibili H24 per la durata dello stato di emergenza, mentre il personale del Settore Manutentivo è stato posto in stato di allerta operativa.

Le ordinanze, pubblicate all’Albo Pretorio comunale e trasmesse alla Prefettura di Crotone, alla Protezione Civile Regionale e alle principali società di pubblica utilità (E-Distribuzione, Telecom, Sorical, Italgas Reti), resteranno in vigore fino al 30 ottobre 2025.

Il Comune di Cutro invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti non necessari, a prestare la massima attenzione e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali.