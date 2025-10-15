Oggi, 15 Ottobre 2025, a cura dei Lions del Club Cirò Krimisa, presso la scuola dell’Infanzia “Artino”, è stato effettuato un importante screening oculistico pediatrico.

Lo screening è stato effettuato dal Socio Dott. Leopoldo De Martino e dalla Dottoressa Ada De Martino; uno screening provvidenziale poiché in qualche bambino e bambina sono stati riscontrati alcuni vizi di refrazione e di ambliopia. Gli specialisti hanno successivamente compilato i certificati per le famiglie al fine di indirizzarle a controlli oculistici più approfonditi.

In tutto sono stati visitati 43 bambini tra i quattro e i cinque anni; al riguardo, prezioso e indispensabile è stato il contributo offerto dalle insegnanti e dalle collaboratrici scolastiche.

Alla Dirigente Prof.ssa Graziella Spinali vanno i ringraziamenti della Presidente Orsola Siciliani, grata per aver accolto questa giornata di Servizio nella sua Scuola.

Un grazie sentito al Socio Dott. Leopoldo De Martino e alla Dottoressa Ada De Martino per la professionalità e la sensibilità con cui hanno interagito con i bambini; grazie anche alla Socia Maria Caligiuri, presenza di supporto in questo Service che i Lions del Club Cirò Krimisa portano avanti da decenni.

Infine, ma non per ultima, grazie alla Presidente Orsola Siciliani, la cui fede lionistica e lo spirito di servizio sono stati ancora una volta tangibili e apprezzati in questo importante screening.