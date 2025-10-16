La Polizia Locale di Cirò Marina ha eseguito il sequestro amministrativo di un locale di ristorazione, a seguito dell’accertata inosservanza di ordinanze comunali che ne avevano disposto la sospensione dell’attività.

Il provvedimento giunge al termine di un procedimento amministrativo avviato nei mesi scorsi, durante il quale erano emerse irregolarità nella documentazione (SCIA) e difformità strutturali relative agli impianti del locale. Tra le principali criticità segnalate figurava la presenza di una canna fumaria non conforme alle normative vigenti, con conseguente emissione di apposite ordinanze di adeguamento e di divieto di prosecuzione dell’attività.

Nonostante la regolare notifica dei provvedimenti, nel corso di un’ispezione effettuata nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato che l’esercizio risultava ancora in attività e con avventori presenti, in evidente violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità comunale.

A seguito dell’accertamento, il locale è stato posto a sequestro amministrativo e il titolare deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti legalmente impartiti, in applicazione dell’articolo 650 del Codice Penale.

L’intervento rientra nell’impegno costante della Polizia Locale di Cirò Marina volto a garantire il rispetto delle normative, la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.

Si precisa che, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria e in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità, la persona oggetto di indagine è da ritenersi presunta non colpevole.