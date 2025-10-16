1° FESTIVAL DELLA VAL DI NETO

Il 19 Ottobre 2025 Una giornata sulla ciclopedonale!

Il 19 Ottobre 2025 arriva nell’area della Ciclopedonale della Val di Neto il primo Festival dedicato alla promozione del territorio e delle sue attrazioni turistiche ed enogastronomiche.

Nei pressi del ponte per Santa Severina sulla S.s. 107 Silana-Crotonese, durante tutta la giornata di Domenica a partire dalle 11 si svolgeranno attività ludiche per la scoperta e la promozione del territorio, eventi dedicati ai bambini e alla conoscenza del nostro habitat e degli sport all’aperto, la giornata si articolerà prevedendo un’area di degustazione con prodotti locali con la valorizzazione della filiera corta e promozione enogastronomica.

In mattinata è stato programmato un cicloraduno aperto al pubblico con la possibilità anche per i non esperti di percorrere un tratto di ciclopedonale con le bici messe a disposizione gratuitamente dall’organizzazione in collaborazione con Skystone e Ciclofficina.

Alle 14.30 inoltre è previsto un divertente laboratorio curato da Emy Vaccari dal titolo 𝑻𝑨𝑹𝑨𝑵-𝑻-𝑹𝑬𝑿! Laboratorio di Musica, Danza e Movimento alla scoperta dei dinosauri e degli strumenti musicali della tradizione popolare del Sud Italia!

Non mancherà l’intrattenimento musicale con una serie di showcase del gruppo di musica popolare “All’Uso Antico” e la chiusura affidata al concerto del noto artista calabrese Davis Muccari (esibizione prevista per le 16.30).

Inaugurata a Marzo 2024 La Ciclopedonale della Val di Neto seguendo il corso naturale del Fiume da cui prende il nome per circa 38 km, collega un territorio unico sotto il profilo paesaggistico, della flora e della fauna, da accesso ad un patrimonio storico, archeologico e religioso di estremo interesse culturale coinvolgendo nel suo percorso i Comuni di Santa Severina, Caccuri, Strongoli, Rocca di Neto, Belvedere Spinello, Scandale.

Il festival è realizzato nell’ambito di un intervento coordinato dalll’Ente Parco Della Sila e la Regione Calabria con la collaborazione dei Comuni di Rocca di Neto, Santa Severina e Belvedere Spinello con la partecipazione dell’Unione delle Proloco Provinciale, del Gal Kroton e l’organizzazione di Calabria Sona e MarascoComunicazione.