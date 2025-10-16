Crotone, 17 ottobre 2025 – Tutto pronto sul Lungomare di Crotone per la “Giornata dello Sport 2025”, l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto nazionale GAMEUPI 2.0 – Tutti in gioco, nessuno escluso, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dell’Unione Province d’Italia (UPI) e della Provincia di Crotone.
L’evento, organizzato in collaborazione con i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cirò Marina, coinvolgerà scuole e società sportive del territorio in una grande manifestazione all’insegna dello sport, dell’inclusione e della socialità.
Il programma della giornata
Il raduno delle delegazioni scolastiche e sportive è previsto alle ore 9:00 sul Lungomare di Crotone, nei pressi della sede dell’AMP Capo Rizzuto in viale Colombo.
Alle 9:30 si terranno i saluti istituzionali delle autorità:
- Vincenzo Voce, Sindaco di Crotone
- Mariagrazia Vittimberga, Sindaca di Isola Capo Rizzuto
- Sergio Ferrari, Presidente della Provincia di Crotone e Sindaco di Cirò Marina
Seguirà l’avvio delle attività sportive, curate dalle società e dagli istituti scolastici aderenti:
- rappresentazioni sportive di scuole secondarie di primo e secondo grado;
- tornei di beach soccer e beach volley;
- giochi tradizionali e percorsi motori;
- dimostrazioni di Muay Thai e allenamenti funzionali;
- mostre e installazioni artistiche sul tema dello sport, con allestimento di tele giganti e performance creative.
Le società coinvolte includono ASD Hanuman Gym, Pallavolo Crotone, Fidal Calabria, ASD Polisportiva Punta Alice, US ACLI Provinciale e Club Velico Crotone.
Nel pomeriggio, alle ore 15:30, presso la Sala Paolo Borsellino, si terrà la cerimonia di premiazione degli alunni e delle scuole che si sono distinte per impegno e partecipazione.
La giornata sarà arricchita da una merenda offerta dagli Istituti Alberghieri partner del progetto, a suggellare un momento di comunità e condivisione.
