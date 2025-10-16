Crotone, 17 ottobre 2025 – Tutto pronto sul Lungomare di Crotone per la “Giornata dello Sport 2025”, l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto nazionale GAMEUPI 2.0 – Tutti in gioco, nessuno escluso, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dell’Unione Province d’Italia (UPI) e della Provincia di Crotone.

L’evento, organizzato in collaborazione con i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cirò Marina, coinvolgerà scuole e società sportive del territorio in una grande manifestazione all’insegna dello sport, dell’inclusione e della socialità.

Il programma della giornata

Il raduno delle delegazioni scolastiche e sportive è previsto alle ore 9:00 sul Lungomare di Crotone, nei pressi della sede dell’AMP Capo Rizzuto in viale Colombo.

Alle 9:30 si terranno i saluti istituzionali delle autorità:

Vincenzo Voce , Sindaco di Crotone

, Sindaco di Crotone Mariagrazia Vittimberga , Sindaca di Isola Capo Rizzuto

, Sindaca di Isola Capo Rizzuto Sergio Ferrari, Presidente della Provincia di Crotone e Sindaco di Cirò Marina

Seguirà l’avvio delle attività sportive, curate dalle società e dagli istituti scolastici aderenti:

rappresentazioni sportive di scuole secondarie di primo e secondo grado;

tornei di beach soccer e beach volley ;

e ; giochi tradizionali e percorsi motori ;

e ; dimostrazioni di Muay Thai e allenamenti funzionali ;

e ; mostre e installazioni artistiche sul tema dello sport, con allestimento di tele giganti e performance creative.

Le società coinvolte includono ASD Hanuman Gym, Pallavolo Crotone, Fidal Calabria, ASD Polisportiva Punta Alice, US ACLI Provinciale e Club Velico Crotone.

Nel pomeriggio, alle ore 15:30, presso la Sala Paolo Borsellino, si terrà la cerimonia di premiazione degli alunni e delle scuole che si sono distinte per impegno e partecipazione.

La giornata sarà arricchita da una merenda offerta dagli Istituti Alberghieri partner del progetto, a suggellare un momento di comunità e condivisione.