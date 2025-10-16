Il gruppo consiliare “Melissa Bene Comune” interviene nuovamente sulla questione legata al bando regionale SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, al centro di un acceso dibattito politico durante l’estate scorsa.
“Verba volant, scripta manent… per fortuna!”, il gruppo d’opposizione richiama l’attenzione sulla pubblicazione, da parte della Regione Calabria, della graduatoria definitiva (Decreto n. 14646 del 15 ottobre 2025), sottolineando come il Comune di Melissa non risulti ancora tra quelli ammessi o riconsiderati.
“Ricordate? – scrivono i consiglieri di minoranza – Vi fu il famoso post dal titolone ‘Autogol per la minoranza – facciamo chiarezza – basta bugie’, condiviso ovunque dalla maggioranza. Fummo accusati di essere privi di contenuti e mossi solo da rancore, solo per aver informato la comunità della mancata partecipazione a un bando strategico e alla portata del nostro Comune”.
Il gruppo “Melissa Bene Comune” sottolinea come, nonostante gli impegni assunti in Consiglio comunale per evitare la perdita del finanziamento, il nome di Melissa non compaia nella graduatoria definitiva, anche dopo la possibilità di riesame concessa ai Comuni.
“Abbiamo atteso due giorni dalla pubblicazione degli atti – si legge nel comunicato – perché ci aspettavamo un comunicato ufficiale del Sindaco, vista la rilevanza del tema e la precedente discussione. Ma ancora nessuna parola è stata detta”.
Da qui, la nuova richiesta di chiarezza e trasparenza rivolta al primo cittadino:
“Oggi chiediamo al Sindaco: abbiamo perso questa opportunità, sì o no? Noi la risposta la conosciamo già, ed è sì. Ma vorremmo capire con quale grado di sincerità intendete amministrare Melissa nei prossimi (speriamo di no) cinque anni”.
Il gruppo conclude auspicando una maggiore sincerità, partecipazione e meno propaganda nella gestione della cosa pubblica, ribadendo la volontà di continuare a vigilare e informare la cittadinanza.
Lascia un commento