Il gruppo consiliare “Melissa Bene Comune” interviene nuovamente sulla questione legata al bando regionale SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, al centro di un acceso dibattito politico durante l’estate scorsa.

“Verba volant, scripta manent… per fortuna!”, il gruppo d’opposizione richiama l’attenzione sulla pubblicazione, da parte della Regione Calabria, della graduatoria definitiva (Decreto n. 14646 del 15 ottobre 2025), sottolineando come il Comune di Melissa non risulti ancora tra quelli ammessi o riconsiderati.

“Ricordate? – scrivono i consiglieri di minoranza – Vi fu il famoso post dal titolone ‘Autogol per la minoranza – facciamo chiarezza – basta bugie’, condiviso ovunque dalla maggioranza. Fummo accusati di essere privi di contenuti e mossi solo da rancore, solo per aver informato la comunità della mancata partecipazione a un bando strategico e alla portata del nostro Comune”.