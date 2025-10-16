A causa dell’ordinanza del sindaco di chiusura delle scuole, l’evento “Erasmus Day – L’importanza dell’internazionalizzazione nella scuola”, previsto per oggi, è rinviato a venerdì 17 ottobre, sempre alle 15, presso il plesso Alfieri, in via Cutro.
L’evento sarà un’occasione per approfondire le opportunità offerte dai programmi Erasmus+ ed eTwinning, attraverso la presentazione dei progetti attivi e delle esperienze già realizzate, insieme alle testimonianze di docenti protagonisti.
Dopo i saluti della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri, Concetta Masi, interverranno la dirigente scolastica Serafina Rita Anania, l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano e l’ambasciatrice Erasmus Ornella Pegoraro, che condividerà la sua esperienza nell’ambito della cooperazione europea.
A conclusione, la testimonianza di Francesca Fauci, vincitrice dell’European Innovative Teaching Award 2025, offrirà un racconto diretto del valore formativo e umano dei progetti europei.
Lascia un commento