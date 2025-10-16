Una nota ufficiale del Sindaco Avv. Luca Mauro al Presidente Occhiuto e al Dirigente Varone per sollecitare la Regione sulla stabilizzazione dei tirocinanti

Il Sindaco di Melissa, Avv. Luca Mauro, ha trasmesso una nota ufficiale al Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, e al Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Dott. Fortunato Varone, per rappresentare le difficoltà legate ai ritardi negli adempimenti necessari alla stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione attivi presso i Centri per l’Impiego.

I contratti attualmente in essere con i tirocinanti che operano presso il Comune scadranno il 24 ottobre, generando preoccupazione per le ricadute organizzative e sociali che un’eventuale interruzione delle attività potrebbe comportare.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Con senso di responsabilità, l’Amministrazione comunale ha chiesto alla Regione chiarimenti sui tempi e sulle misure previste, nonché eventuali disposizioni in grado di assicurare la continuità dei percorsi già avviati.

L’obiettivo è quello di tutelare il lavoro e l’impegno dei tirocinanti, che in questi mesi hanno contribuito in modo concreto al funzionamento dei servizi comunali, e di garantire la continuità dei servizi offerti alla cittadinanza.

In attesa di un riscontro, il Sindaco Luca Mauro ha ribadito la piena disponibilità del Comune di Melissa a collaborare con la Regione, auspicando una rapida risoluzione della situazione nell’interesse dei lavoratori e della collettività.