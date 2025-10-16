Nella giornata di ieri, a Torre Melissa, nella cornice suggestiva della Torre Aragonese, sede del GAL KROTON, si è svolta un’interessante manifestazione alla presenza di circa 50 buyers provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa si inserisce nel progetto Mirabilia, organizzato dalla Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo, che mira a promuovere le eccellenze enogastronomiche e turistiche del territorio.

Grazie a questa iniziativa, buyers internazionali hanno potuto conoscere i nostri prodotti, fare tesoro dell’esperienza vissuta nei luoghi e dare il via a un primo approccio per costruire rapporti di collaborazione commerciale ed economica futuri con gli operatori locali presenti.

Calorosa e doverosa l’accoglienza dei partecipanti da parte del Comune di Melissa, rappresentato dal Consigliere con delega ai rapporti istituzionali Francesco Cosentino, dall’Assessore alla Cultura e Turismo Maria Carmela Malena e dal Presidente del Consiglio Comunale Cataldo Maltese, che ha tra l’altro la delega al marketing territoriale.

Quella di ieri è stata effettivamente una vera e propria vetrina dedicata al marketing territoriale, un momento di valorizzazione e promozione del territorio melissese.

Come sottolineato e voluto dalla CCIA della Calabria Centrale, rappresentata dalla Vice Presidente Emilia Noce, dal Direttore Giovanni Ferrarelli e dal Presidente Pietro Falbo – nonché presidente di UnionCamere Calabria – l’evento ha colpito positivamente tutti i presenti. Falbo, in particolare, si è detto piacevolmente stupito dalla bellezza della location offerta dalla Torre Aragonese, dal suo museo e dal panorama suggestivo, definendola un vero e proprio “gioiello” da custodire e promuovere.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi anche dal Presidente del Gal Kroton, Natale Carvello, che insieme ai suoi collaboratori ha curato nei dettagli ogni aspetto dell’incontro.

Presente inoltre il Presidente del Consorzio dei Vini Cirò e Melissa, Carlo Siciliani, che ha manifestato la volontà di stringere una collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Melissa, guidata dal Sindaco Luca Mauro, per alcuni eventi che nei prossimi mesi interesseranno sia il centro storico che la frazione marinara.