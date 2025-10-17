Cirò- Festa della vendemmia bagnata, per fortuna che nella prima parte della mattinata il tempo è stato più clemente che ha visto la partecipazione degli alunni delle prime classi del liceo scientifico i quali hanno prodotto materiale di riciclo oggetti a tema. Ad accogliere visitatori e alunni il sindaco Mario Sculco e il dirigente scolastico Giuseppe Peduto. Tradizione, scuola e cultura sono state le protagoniste della mattinata.



Si è svolto poi un laboratorio creativo con le opere create dagli studenti e successiva premiazione. I bambini della scuola primaria invece sono intervenuti con i balli a tema. Nel corso della manifestazione si è tenuta una dimostrazione pratica della fase della vendemmia, e a seguire una sfilata di abiti tradizionali che si usavano durante la vendemmia ad opera dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado insieme alla Pro-Loco. Mentre i ragazzi del liceo hanno fatto da guida al museo Aloisius Lilius.



La festa è stata arricchita dalla sfilata in costumi contadini e dalle esibizioni della scuola di danza Ypsicron, per un evento che celebra le radici agricole e la memoria collettiva del borgo. E’ seguito un angolo di degustazione con vino e crespelle a cura della Pro- Loco di Cirò. L’Evento ha visto la presenza della Kermesse “Mirabilia” che ha accolto 50 buyers internazionali provenienti da Europa, Stati Uniti e altri Paesi, partecipanti al progetto Mirabilia 2025.



Accompagnati dal presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, hanno visitato i quattro musei cittadini: il Museo Luigi Lilio, quello dedicato a Giano Lacinio, il Museo della Cultura Contadina e il Museo Civico e Archeologico, per un viaggio tra identità, vino e cultura. Per l’occasione era presente il sindaco di Monte Porzio Catone Massimo Pulcini, città gemellata con Cirò in nome del vino e di Luigi Lilio.

