Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina e nel Capoluogo, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale della Polizia Amministrativa, dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 405 persone identificate, di cui 129 positivi e 17 extracomunitari

– nr. 261 veicoli controllati

– nr. 22 posti di controllo

– nr. 3 infrazione al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 20 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò Marina.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 10 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, di cui nr. 4 positivi in banca dati SDI.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 17 persone e ha controllato nr. 11 veicoli, elevando due sanzioni al Codice della Strada con contestuale applicazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 48 persone, di cui nr. 19 positivi, e controllato nr. 37 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Cirò Marina nel corso dei quali hanno identificato nr. 177 persone, di cui nr. 50 con precedenti e nr. 7 extracomunitari, ed hanno controllato nr. 118 veicoli, elevando una sanzione al Codice della Strada.

Contestualmente, gli Agenti delle Volanti hanno rinvenuto, in un casolare abbandonato, e sequestrato a carico di ignoti gr. 3,60 di marijuana e gr. 0,20 di hashish; altresì, hanno identificato nr. 133 persone, di cui nr. 36 positivi in banca dati SDI, hanno controllato nr. 95 veicoli e hanno verificato il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. effettuando nr. 17 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari.