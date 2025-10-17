Acqua & Sapone for Charity in collaborazione con LILT offrirà il tour della prevenzione. L’iniziativa è stata presentata oggi pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell’associazione provinciale Lilt.



“ Acqua & Sapone – ha spiegato Damiano Falco, coordinatore regionale Lilt – ha scelto anche quest’anno la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per offrire in tutta Italia l’opportunità di fare un controllo gratuito.

Oltre alla diagnosi precoce, il tour promuoverà la routine per la salute del seno: autopalpazione periodica, sana alimentazione, attività fisica e stop al fumo. Da oltre 100 anni LILT è impegnata a promuovere la cultura della salute e la diagnosi precoce nel nostro Paese con 106 associazioni provinciali e 400 ambulatori”.



“L’ambulatorio mobile – ha continuato Emanuela Capalbo, radiologa Asp e membro del direttivo Lilt Crotone – farà tappa domenica 19 ottobre, davanti il negozio Acqua & sapone in località Passovecchio e si effettueranno visite senologiche”.

Le visite non sono prenotabili. Per usufruire della visita, le utenti dovranno mettersi in fila e seguire le indicazioni dell’operatore LILT a supporto del medico. Il corretto flusso della fila sarà regolato con numerazione. In nessun caso sarà possibile prenotare o riservare un posto.

Per accedere allo screening basta presentarsi direttamente all’ambulatorio mobile Lilt nel piazzale. Lo screening sarà effettuabile dalle ore 09:00 alle 13:00 circa e dalle 14:00 alle 18:00. I posti disponibili sono soggetti ad esaurimento.



Erano, inoltre, presenti alla conferenza stampa Caterina Spina e Massimo Cuomo del direttivo Lilt Crotone.

Il tour prevede 26 tappe in tutta Italia. In Calabria l’unico appuntamento è a Crotone.