Una tragedia ha scosso profondamente la comunità crotonese nella mattinata di sabato 18 ottobre 2025. Un grave incidente stradale lungo la Strada Statale 106 Jonica, nei pressi del centro commerciale “Le Spighe”, è costato la vita a Giovanni Grande, giovane centauro di appena 19 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto guidata dal ragazzo si sarebbe scontrata con un’autovettura mentre percorreva la carreggiata in direzione del centro città. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo non ha lasciato scampo al giovane, deceduto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno provveduto a effettuare i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La notizia della morte di Giovanni Grande ha suscitato profonda commozione e dolore in tutta la città. Tanti i messaggi di cordoglio e le manifestazioni di affetto che, nelle ore successive, hanno invaso i social, segno del forte legame che il giovane aveva con la sua comunità.

Ancora una volta, la SS 106 Jonica si conferma teatro di un tragico episodio che riporta l’attenzione sulla sicurezza di una delle strade più pericolose del Sud Italia. Da anni, cittadini e istituzioni chiedono interventi strutturali, una maggiore manutenzione e controlli più frequenti, affinché la cosiddetta “strada della morte” non continui a mietere vittime.

La scomparsa di Giovanni Grande lascia un vuoto immenso tra familiari e amici, che lo ricordano come un ragazzo solare, gentile e pieno di vita. Il suo sogno e la sua energia resteranno impressi nei cuori di chi lo ha conosciuto.