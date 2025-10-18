Una rappresentanza della Questura di Crotone, su disposizione del Questore, Dott. Renato PANVINO, si è recata, nell’odierna mattinata, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone per rendere omaggio ai tre militari, tragicamente deceduti in servizio a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.
Nella circostanza, è stato deposto un mazzo di fiori davanti alla targa, dedicata ai Caduti, ed è stato osservato un minuto di silenzio.
Il Questore ha voluto esprimere il suo cordoglio e la propria vicinanza dell’intera comunità della Polizia di Stato alle famiglie dei militari, prematuramente scomparsi, sottolineando il profondo rispetto e il sentito dolore per un evento tragico, che ha spezzato la vita di tre servitori dello Stato.
Il Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele GIOVINAZZO, ha ringraziato il Questore PANVINO per la testimonianza dellavicinanza e della solidarietà a nome dell’Arma dei Carabinieri e, specificamente, dei militari del Comando Provinciali di Crotone.
