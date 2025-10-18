Per l’Avv. Salvatore Rocca, ci troviamo in una fase storica in cui la domanda di giustizia cresce a ritmo costante e i tempi processuali continuano a rappresentare un problema strutturale del sistema, la mediazione civile e commerciale si afferma come uno degli strumenti più efficaci per garantire rapidità, efficienza e soddisfazione delle parti.

La mediazione, infatti, non è una mera alternativa al processo, ma un modello culturale e professionale fondato sul dialogo, sull’ascolto e sulla responsabilizzazione delle parti.

Essa consente di risolvere le controversie in modo più rapido e meno oneroso, preservando i rapporti personali, familiari e commerciali e restituendo ai cittadini la percezione di una giustizia più vicina, partecipata e sostenibile.

“La mediazione – afferma l’Avv. Salvatore Rocca – rappresenta una forma di giustizia di prossimità, fondata sul rispetto reciproco e sulla ricerca di soluzioni condivise.

È una giustizia che non divide, ma ricompone.

Diffondere la cultura della mediazione significa restituire centralità alla persona e al dialogo, e questo è il vero cuore della riforma della giustizia civile.”

Con la riforma Cartabia e l’entrata in vigore del D.M. 150/2023, la mediazione è divenuta un passaggio fondamentale non solo in molte materie obbligatorie (come condominio, diritti reali, successioni, locazioni, contratti bancari, assicurativi e finanziari), ma anche come strumento strategico per ridurre il contenzioso e migliorare la qualità delle relazioni sociali ed economiche.

Il legislatore ha così riconosciuto il valore del mediatore come professionista della comunicazione e della negoziazione, capace di condurre le parti verso un accordo consapevole e duraturo.

Per rispondere a questa esigenza formativa e promuovere la crescita di nuove competenze, l’Avv. Rocca presenta il Corso per Mediatore Civile e Commerciale, organizzato da ADR Med S.r.l., Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia con PDG n. 288, ai sensi dell’art. 23 del D.M. 150/2023.

Un percorso formativo di qualità

Il corso, della durata complessiva di 84 ore, è rivolto a tutti i laureati magistrali in giurisprudenza e si articola in moduli teorici e pratici che affrontano l’intero quadro normativo e operativo della mediazione, dalle fonti europee ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, con ampio spazio dedicato alle tecniche di negoziazione, comunicazione efficace e gestione del conflitto.

La formazione alternerà lezioni teoriche, esercitazioni e simulazioni di casi reali, così da fornire ai partecipanti non solo conoscenze, ma abilità concrete di conduzione e facilitazione dei procedimenti di mediazione.

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di “Mediatore Civile Professionista”, titolo che consente l’iscrizione alle liste ufficiali degli organismi di mediazione.

Date e modalità

Il corso si terrà in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet nelle giornate del

24–25 novembre, 9–10 dicembre 2025 e 12–13–26–27 gennaio 2026, con orario 9.00 – 19.00.

Il Comitato Scientifico è composto dall’Avv. Cristina De Rose, dall’Avv. Salvatore Rocca e dal Dott. Cav. Leonardo Maria Rocca.

Il costo è di € 300,00 per gli associati di Movimento Forense e Cammino e di € 500,00 per i restanti partecipanti.

“La mediazione è il futuro della giustizia civile – conclude l’Avv. Rocca –.

Formare professionisti capaci di gestire il conflitto con equilibrio e competenza significa contribuire alla crescita di una società più giusta, solidale e pacificata.”

Per informazioni: 327 5468317 –

adrmedsrl@gmail.com

www.adrmed.it