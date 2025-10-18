Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 15:00, presso il Cinema Eraclea in Piazza del Popolo a Isola di Capo Rizzuto, si terrà un importante incontro pubblico promosso dalla Fondazione Forum Dottrina Sociale Cattolica, dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza sociale: “L’importanza della Donna in una Politica Nuova contro le Mafie del Territorio”.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Crotone, del Comune di Isola di Capo Rizzuto, della Provincia di Crotone, della Pro Loco Isola Capo Rizzuto, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) e del Senato della Repubblica, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impegno civile.

A moderare i lavori sarà il giornalista Dott. Francesco Verderami, che guiderà il confronto tra i diversi relatori in programma.

Il programma dell’incontro

Ore 15:15 – Saluti istituzionali della Dott.ssa Maria Grazia Vittimberga, sindaco di Isola di Capo Rizzuto.

Ore 15:40 – Intervento di Mons. Gianni Fusco, presidente della Fondazione Forum DSC.

Ore 16:00 – Relazione del Sen. Enzo D’Anna, presidente della Federazione Nazionale Biologi Italiani.

Ore 16:20 – Intervento di Don Davide Calantoni, giudice ecclesiastico e professore presso l’Università Pontificia Facoltà di Sicilia di Palermo.

Ore 16:40 – Prof.ssa Elisabetta Trenta, politologa internazionale e già ministro della Difesa, affronterà il tema del ruolo femminile nelle dinamiche politiche e sociali contemporanee.

Ore 17:00 – Sen. Luigi Vitale, già sottosegretario alla Giustizia, analizzerà il rapporto tra legalità, istituzioni e partecipazione attiva dei cittadini.

Ore 17:20 – Conclusioni affidate al Prof. Arch. Giancarlo Affatato, coordinatore nazionale del movimento “Libertà è Democrazia”.

La giornata si concluderà con uno spazio dedicato alle interviste e domande del pubblico, seguito da un rinfresco serale aperto ai partecipanti.

Il convegno rappresenta un momento di riflessione e confronto su come la presenza femminile nella politica e nelle istituzioni possa costituire un motore di rinnovamento morale e culturale, fondamentale nella lotta alle mafie e alla corruzione che ancora affliggono molti territori del Mezzogiorno.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di sensibilizzazione e promozione sociale portate avanti dalla Fondazione Forum, con l’obiettivo di costruire una nuova coscienza civica ispirata ai valori della dottrina sociale cattolica, della giustizia e della solidarietà.