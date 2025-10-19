Grande giornata di sport e partecipazione alla 2ª edizione della Oktoberfest Run, svoltasi questa mattina presso l’area mercatale di Rende e inserita nel programma ufficiale della Oktoberfest Calabria. L’evento, che ha registrato la presenza di circa 300 partecipanti, ha proposto un percorso competitivo di 10 km riservato ai runner esperti, una non competitiva di 5 km, le gare giovanili e la Family Run di 1,5 km aperta a tutti, in un clima di festa e condivisione. A rappresentare la città di Cirò Marina e la sua crescente passione per la corsa, la società sportiva “Cirò Marina che Corre”, che ha preso parte alla manifestazione con tre atleti: Lamberto, Russo e Nigro. I portacolori della squadra hanno affrontato la prova con determinazione e spirito di gruppo, confermando la solidità e la vitalità di una realtà sportiva che continua a distinguersi nel panorama podistico calabrese. Al termine della gara, i partecipanti hanno potuto vivere l’atmosfera unica dell’Oktoberfest, tra musica dal vivo, birra bavarese e piatti tipici, in un perfetto connubio tra sport e tradizione. Il presidente della società, Luigi Capitò, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver rappresentato Cirò Marina in un evento così prestigioso. La partecipazione dei nostri atleti dimostra quanto la passione per la corsa stia crescendo nella nostra città. Continueremo a promuovere lo sport come momento di aggregazione, salute e divertimento per tutte le età.” Capitò ha aggiunto: “La nostra presenza alla Oktoberfest Run è un segnale chiaro: Cirò Marina che Corre non è solo una società sportiva, ma un punto di riferimento per chi vuole vivere lo sport con entusiasmo e condivisione.” La presenza della società a un evento di questo livello rappresenta un ulteriore passo nella promozione dello sport e dell’immagine positiva della città, che continua a farsi conoscere per l’impegno, la passione e la partecipazione dei suoi atleti.

Rende (CS), 19 ottobre 2025 – Grande giornata di sport e partecipazione alla 2ª edizione della Oktoberfest Run, svoltasi questa mattina presso l’area mercatale di Rende e inserita nel programma ufficiale della Oktoberfest Calabria. L’evento, che ha registrato la presenza di circa 300 partecipanti, ha proposto un percorso competitivo di 10 km riservato ai runner esperti, una non competitiva di 5 km, le gare giovanili e la Family Run di 1,5 km aperta a tutti, in un clima di festa e condivisione. A rappresentare la città di Cirò Marina e la sua crescente passione per la corsa, la società sportiva “Cirò Marina che Corre”, che ha preso parte alla manifestazione con tre atleti: Lamberto, Russo e Nigro. I portacolori della squadra hanno affrontato la prova con determinazione e spirito di gruppo, confermando la solidità e la vitalità di una realtà sportiva che continua a distinguersi nel panorama podistico calabrese. Al termine della gara, i partecipanti hanno potuto vivere l’atmosfera unica dell’Oktoberfest, tra musica dal vivo, birra bavarese e piatti tipici, in un perfetto connubio tra sport e tradizione. Il presidente della società, Luigi Capitò, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver rappresentato Cirò Marina in un evento così prestigioso. La partecipazione dei nostri atleti dimostra quanto la passione per la corsa stia crescendo nella nostra città. Continueremo a promuovere lo sport come momento di aggregazione, salute e divertimento per tutte le età.” Capitò ha aggiunto: “La nostra presenza alla Oktoberfest Run è un segnale chiaro: Cirò Marina che Corre non è solo una società sportiva, ma un punto di riferimento per chi vuole vivere lo sport con entusiasmo e condivisione.” La presenza della società a un evento di questo livello rappresenta un ulteriore passo nella promozione dello sport e dell’immagine positiva della città, che continua a farsi conoscere per l’impegno, la passione e la partecipazione dei suoi atleti.