Il Comune di Melissa si prepara ad accogliere tre nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, distribuite strategicamente sul territorio comunale.

Due di queste saranno installate nella frazione di Torre Melissa: una nei pressi della sede della Delegazione Comunale e l’altra in prossimità del parcheggio ASP in via Risorgimento. La terza sarà collocata nel capoluogo, in via Monte, nelle immediate vicinanze dell’Ufficio Postale.

L’iniziativa nasce dalla convenzione sottoscritta dal sindaco Luca Mauro con la società Esthone Srl, concessionaria del servizio di installazione e collaudo per conto di Poste Italiane.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma Polis, promosso da Poste Italiane e finanziato con risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con l’obiettivo di realizzare una rete capillare di stazioni di ricarica in tutta Italia, contribuendo così alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai tradizionali sistemi di alimentazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Ambiente Edoardo Rosati, che ha seguito l’intero iter procedurale fino all’approvazione della delibera di Giunta n. 94 del 19 settembre 2025, con cui è stato conferito mandato al sindaco per la sottoscrizione della convenzione e l’avvio delle operazioni di installazione.

I punti di installazione sono stati individuati in collaborazione con la consigliera delegata all’Urbanistica Vanessa Rizzo, scegliendo luoghi ritenuti strategici per la fruizione del servizio da parte della cittadinanza e dei visitatori.

«Siamo soddisfatti di poter contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente, in linea con il programma e la missione dell’Amministrazione Mauro» – ha dichiarato l’assessore Rosati – «Stiamo già lavorando ad ulteriori iniziative che possano qualificare ancora di più la nostra comunità nel campo delle politiche ambientali e della lotta all’inquinamento».

Un passo importante verso un futuro più verde e sostenibile per tutta la comunità di Melissa.