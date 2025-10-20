[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Manca poco per l’apertura del primo asilo nido comunale del Marchesato. Si tratta del nido “Vivarium” di San Mauro Marchesato gestito dalla cooperativa sociale Talita kum. Anche il piccolo comune del Marchesato crotonese potrà finalmente contare su un asilo nido comunale: una struttura accogliente e pensata per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli.



La gestione è stata affidata alla Cooperativa Sociale Talita Kum, realtà consolidata nel settore dei servizi sociali, già nota per la realizzazione del Centro diurno “Madre Teresa di Calcutta”, aperto a Petilia Policastro nel 2002; dell’asilo nido “Vivarium”, aperto nel 2017, oltre che per i diversi servizi che offre sul territorio.

Il nuovo asilo sarà dotato di tutti i comfort, con servizio mensa interno e un’équipe qualificata pronta a garantire ai bambini un ambiente sereno, sicuro e stimolante. In pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, i posti disponibili al momento sono stati per il maggior numero già occupati, segno del grande interesse e della fiducia che la comunità ripone in questa iniziativa.



Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale durante una presentazione pubblica. Nel suo intervento, il sindaco di San Mauro Marchesato, Levino Rajani, ha ricordato il percorso impegnativo che ha portato all’apertura della struttura: “Non è stato semplice – ha dichiarato – ma era fondamentale non perdere i finanziamenti e garantire un servizio che rappresenta un sostegno concreto alle famiglie e un investimento per il futuro della nostra comunità.”

L’attuale sede dell’asilo sarà provvisoria, in attesa della costruzione della nuova struttura comunale, progettata per essere moderna, funzionale e ancora più adeguata alle esigenze educative e sociali del territorio.



L’apertura del nido rappresenta dunque un segnale positivo di crescita e rinascita per San Mauro Marchesato: un servizio che unisce qualità educativa, inclusione sociale e opportunità lavorative, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e realtà del terzo settore possa tradursi in progetti concreti e di valore per la collettività.