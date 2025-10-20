Tornano gli “AperiLibri Musicali” – Quando l’aperitivo incontra la letteratura

L’autunno 2025 si apre all’insegna della cultura e della convivialità con il ritorno degli “AperiLibri Musicali”, il format ideato da MutaMenti e Kroton Sport & Social, in collaborazione con il Columbus Bar.

Un ciclo di appuntamenti serali in cui l’aperitivo si trasforma in un’esperienza letteraria multisensoriale: non un semplice happy hour, ma un vero e proprio AperiLibro, dove le parole incontrano la musica, i sapori e le emozioni dei grandi autori della letteratura.

Ogni incontro è dedicato a uno scrittore o a una scrittrice, le cui pagine più suggestive prendono vita attraverso la voce di lettori e interpreti d’eccezione, accompagnati da sonorità e cocktail ispirati ai romanzi.



Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 23 ottobre alle ore 19:30 presso il Columbus Bar, e sarà un omaggio a Stefano Benni, uno degli autori più amati per la sua ironia visionaria e la sua poesia urbana.

Il reading sarà curato da Giacomo Salatino, mentre il sound porterà la firma di Mykita Tortora, in un intreccio di parole e musica pensato per coinvolgere tutti i sensi.

Un’occasione per scoprire la letteratura in modo nuovo, tra un brindisi, una nota e una storia.