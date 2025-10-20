Il progetto della Città dello Sport portato avanti dall’amministrazione comunale assume una visibilità internazionale.

È stata infatti inaugurata la mostra presso il consolato italiano in Brasile a Rio de Janeiro relativa ai progetti protagonisti del Festival della Rigenerazione Urbana “Città in scena”, tra cui appunto quello della città di Crotone presentato lo scorso anno all’Auditorium di Roma dall’assessore al PNRR Luca Bossi.

Un’occasione per mostrare oltreoceano quanto fatto in materia di impiantistica sportiva, preso a modello per rigenerare interi quartieri.

“Siamo allo stesso tempo orgogliosi e onorati di vedere la nostra città protagonista in quella che è una rete di ambasciate e consolati, con l’obiettivo di mostrare ai cittadini italiani all’estero quanto di buono si sta realizzando nella terra d’origine. È un segno che lavorando con concretezza si può ambire a proporre modelli di rigenerazione urbana, e lo Sport per l’amministrazione ne è stato volano. Assume altresi una grande valenza sapere che il nome della nostra città riempirà le pareti di ambasciate e consolati e ci spinge a fare sempre meglio” dichiara l’assessore Luca Bossi.