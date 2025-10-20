I Tritoni della Pallavolo Crotone tornano dalla trasferta siciliana contro il Volley Bronte con una sconfitta per 3-0, maturata al termine di una gara intensa e ben giocata nei primi tratti di ogni set, ma compromessa da alcuni cali di concentrazione e dalle pesanti assenze che hanno limitato le rotazioni.

La squadra, infatti, è scesa in campo priva di Tonolli, Dragoï, Diaco e Ghasemzadeh, tutti out per piccoli ma fastidiosi infortuni che ne hanno impedito la convocazione. Un’assenza collettiva che ha inciso sull’equilibrio generale della squadra, già alle prese con l’impatto di un campionato competitivo come quello di Serie B.

La partita ha seguito uno spartito simile in tutti i set: Crotone regge l’urto fino a metà frazione, ma i turni di servizio aggressivi del Bronte ,soprattutto in salto ,creano il break decisivo. La ricezione crotonese va in difficoltà, e da lì la squadra di casa capitalizza con muro e difesa, neutralizzando gli attacchi in palla alta di Asteriti, Palmeri e My, costretti agli straordinari.

Buona la prova dei centrali Romeo e Di Lorenzo, che si sono battuti con determinazione contro i pari ruolo siciliani, pur trovandosi talvolta in ritardo nell’interpretare le giocate del palleggiatore Pugliatti, abile a servire palloni puliti e ben distribuiti.

Mister Piero Asteriti a fine gara ha dichiarato:

«Sapevamo che l’inizio di campionato sarebbe stato in salita, soprattutto per l’esperienza che ci manca rispetto ad altre squadre. Ma i ragazzi stanno lavorando con serietà e giocando a buon ritmo. Siamo abbastanza soddisfatti delle prestazioni dei nostri atleti , considerando che abbiamo schierato in campo ben 4 ragazzi under 19 provenienti dal vivaio Crotonese.Aspettiamo il recupero di alcuni elementi chiave e la crescita fisica del gruppo per vedere dove possiamo arrivare. Domenica ci aspetta un’altra sfida importante davanti al nostro pubblico: ci faremo trovare pronti».

Ora testa alla prossima gara casalinga: i Tritoni vogliono regalare al Palakro la prima gioia stagionale.