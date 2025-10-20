Il Sindaco di Crotone, Ing. Vincenzo VOCE, si è recato, nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone per rendere omaggio ai tre militari, tragicamente deceduti in servizio a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

Con la sua presenza, il Primo Cittadino ha voluto esprimere il cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità crotonese all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie dei militari, prematuramente scomparsi, sottolineando il profondo rispetto e la gratitudine della città verso chi, ogni giorno, serve lo Stato con dedizione e sacrificio.Il Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele GIOVINAZZO, ha ringraziato il Sindaco VOCE per la testimonianza di vicinanza e solidarietà a nome dell’Arma dei Carabinieri.