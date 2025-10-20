Esordio casalingo vincente per le Sirene della Pallavolo Crotone, che superano con un netto 3-0 la formazione siciliana del Terrasini, regalando al pubblico del Palakro una prestazione solida e grintosa seppur non priva di imprevisti.

A pochi minuti dall’inizio della gara, lo staff tecnico ha dovuto fare i conti con l’ assenza del capitano , Maggipinto, costretta a fermarsi per un infortunio domestico (taglio alla mano). Mister Argirò ha così dato fiducia alla giovanissima Chiaravalloti, classe 2011, che ha esordito con grande freddezza e determinazione, offrendo una prestazione oltre ogni aspettativa.

Durante il primo set, con il punteggio già a favore delle crotonesi, un nuovo colpo di scena: Privitera si infortuna alla caviglia dopo un salto a muro. Al suo posto entra Tucci, classe 2010, che dimostra subito personalità e piglio da atleta esperta mettendo a segno un pallonetto decisivo e aiutando la squadra a mantenere il controllo del gioco. Il primo set va al Crotone, che mostra grande compattezza e spirito di squadra, valorizzando anche le giovanissime del vivaio.

Nel secondo parziale, le Sirene dominano. Tucci orchestra con efficacia, Santambrogio e Petuchova martellano la difesa avversaria con attacchi potenti, mentre Gargiulo si distingue per intelligenza tattica e varietà di colpi, mettendo in crisi i piani delle siciliane.

Nel terzo set, Cannavò e Kus al centro contribuiscono con primi tempi e battute incisive , scavando un solco che sembra incolmabile. Sul 23-20, un errore al servizio e due ace del Terrasini (favoriti dal nastro) riaprono momentaneamente la gara. Ma Petuchova, chiamata ad aiutare in ricezione, fa il suo dovere. Tucci gestisce con lucidità le ultime palle gestendo un pallone in 4 e poi in 3 con tanta fortuna da parte del Terrasini, e alla terza occasione è proprio Petuchova a chiudere il match, scatenando la festa in campo.

Mister Argirò

“Siamo stati bravi a gestire la tensione, sia prima della gara con il forfait di Maggipinto, sia durante con l’infortunio di Privitera. Il gruppo si è compattato e ha reagito con maturità. Portiamo a casa i primi tre punti e consapevolezza in più .