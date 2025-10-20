Un’altra domenica di grande successo per lo Sport Torretta. La finale regionale Road to Torino a Gioia Tauro è stata vinta da Daniele Cerminara, che ha conquistato la partecipazione alla fase nazionale a Torino dal 7 al 9 novembre, in occasione delle Atp Finals dove si sfideranno i migliori 8 giocatori del mondo.



Nicola Arcuri, cresciuto nel vivaio Sport Torretta, ha conquistato la finale under 18 del torneo Kia al Tc Smash Cosenza.

Un ringraziamento anche ad Antonio Arcuri per il suo sostegno appassionato alla crescita e alla preparazione di questi atleti.



Presto saremo in grado di condividere nuove informazioni per unirvi al circolo tennis di Crucoli e accompagnarci in altri grandi risultati da condividere con chi ama lo sport.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT