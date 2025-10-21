È con grande gioia ed emozione che l’Amministrazione Comunale di Cariati si unisce all’abbraccio collettivo della comunità per celebrare un traguardo straordinario: il debutto in Formula 1 del nostro ANTONIO FUOCO, simbolo di talento, passione e radici profonde. Una tappa storica per lui, che è anche un motivo di festa per tutta la città.

Venerdì 24 ottobre, sul velocissimo circuito Hermanos Rodríguez di Città del Messico, Antonio si metterà al volante della Ferrari SF-25 numero 44, vettura abitualmente affidata al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Un’opportunità di prestigio che premia anni di impegno, determinazione e sacrifici.

Antonio Fuoco è nato a Cariati nel 1996. È qui che ha iniziato a sognare le corse, coltivando giorno dopo giorno una passione che lo ha portato lontano. A soli 16 anni, con coraggio e determinazione, ha lasciato la sua famiglia e la sua terra per trasferirsi a Maranello, nel cuore della Ferrari, per inseguire il suo sogno più grande.

Ha costruito una carriera solida e brillante, ricoprendo dal 2015 il ruolo di collaudatore ufficiale della Scuderia Ferrari, diventando un punto di riferimento prezioso per lo sviluppo delle monoposto più iconiche del motorsport.

In questi anni ha collezionato numerosi successi, su tutti la vittoria indimenticabile alla 24 Ore di Le Mans nel giugno 2024, un trionfo che ha portato Cariati sul tetto del mondo e che resterà per sempre inciso nella nostra memoria collettiva.

Ma più di ogni trofeo, colpisce la sua umanità. Antonio è rimasto il ragazzo semplice e gentile di sempre, legato alle sue origini, sempre pronto a tornare nella sua terra, a condividere sorrisi, racconti ed emozioni con chi lo ha visto crescere. La sua presenza, ogni volta, accende l’entusiasmo non solo di Cariati, ma di tutta la Calabria, che lo riconosce come uno dei suoi ambasciatori più autentici e apprezzati.

Il Sindaco di Cariati CATALDO MINO’, interpretando il sentimento di tutti i suoi cittadini, rivolge ad Antonio Fuoco un caloroso in bocca al lupo per questa nuova avventura che lo attende in Formula 1, certo che saprà affrontarla con lo stesso spirito, lo stesso cuore e la stessa determinazione che da sempre lo contraddistinguono.

Anche il Presidente della Regione Calabria, ROBERTO OCCHIUTO, ha espresso il proprio entusiasmo e le più vive congratulazioni, sottolineando quanto il traguardo di Antonio rappresenti una grande occasione di orgoglio per l’intera Regione.

Vai Antonio, la tua gente è con te. Sempre.