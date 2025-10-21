Cirò- Una boccata d’ossigeno per le strade interpoderali comunali arriva dalla Regione Calabria grazie ai finanziamenti Pac2023-2027 dove Cirò si è visto assegnare la somma di Euro 149.999,99 grazie al progetto presentato lo scorso mese di giugno, dall’ufficio tecnico comunale guidato dall’architetto Giovanni Ciccopiede e dall’assessore all’agricoltura nonché vice sindaco Francesco De Fine, fondi destinati all’adeguamento della strada interpoderale comunale denominata “Vallo” e che interessano i tratti A5, A6, A7, A8, A9, A10.



Soddisfazione sono giunti da parte del sindaco Mario Sculco e dal suo assessore all’agricoltura : questo finanziamento hanno detto- “andrà a risolvere la viabilità di una importante strada interpoderale comunale che porta a numerosi vigneti e uliveti, polmone economico della comunità”. Si tratta di zone fortemente caratterizzate dalla presenza di terreni agricoli, fondamentali per l’economia del territorio. Un lavoro ritenuto prioritario dall’amministrazione comunale, che intende garantire agli agricoltori la possibilità di raggiungere in sicurezza i propri poderi, soprattutto in un periodo cruciale come quello della vendemmia e della raccolta delle olive.



Conosciamo bene le difficoltà che gli agricoltori affrontano ogni giorno- prosegue Sculco- e sappiamo quanto la viticoltura e l’olivicoltura rappresenti una fonte di sostentamento essenziale per molte famiglie del nostro territorio. Il piano di manutenzione straordinaria delle stradette interpoderali, già avviato in altre zone del comprensorio cirotano nei mesi scorsi, rientra in una più ampia strategia dell’amministrazione comunale finalizzata a valorizzare e sostenere il comparto agricolo, pilastro dell’economia locale. Ben venga dunque questo nuovo finanziamento che permetterà maggiore viabilità in zona Vallo.

