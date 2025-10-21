Si è svolto questo pomeriggio, nella Casa Comunale di Crotone, un incontro istituzionale tra il sindaco Vincenzo Voce e il neo Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza.

Il Commissario era accompagnato dal Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale, Pasquale Faraone.

L’incontro si è svolto in un clima di piena collaborazione e ha rappresentato un’importante occasione per confrontarsi sulle potenzialità e sulle prospettive di sviluppo del porto di Crotone, infrastruttura strategica per il territorio e l’intera area ionica.

Il sindaco Voce ha ribadito la centralità del porto nelle politiche di rilancio economico e turistico della città, sottolineando l’opportunità della continuità di interventi strutturali e di una visione condivisa tra istituzioni per valorizzare appieno le risorse locali.

Da parte sua, il Commissario Piacenza ha confermato la volontà dell’Autorità di Sistema Portuale di continuare il dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale nell’ottica dello dello scalo crotonese, anche in sinergia con gli altri porti del sistema.

Nell’augurare buon lavoro al neo commissario il sindaco ha confermato il proprio impegno a continuare a lavorare in stretta collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale per restituire al porto di Crotone il ruolo che merita nello sviluppo del territorio.