Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Santa Severina (KR), al termine di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico GUARASCIO, hanno deferito in stato di libertà quattro soggetti, tutti noti ai Carabinieri e residenti a Roccabernarda, ritenuti responsabili del tentato furto e danneggiamento commessi nella notte dello scorso 2 ottobre ai danni di un distributore di carburante situato in località Menestria di Santa Severina.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata dal titolare dell’impianto, hanno permesso di accertare che, nel corso della nottata, un individuo travisato e con guanti aveva tentato di forzare lo sportello del distributore automatico nel tentativo di asportare il denaro contenuto, dandosi poi alla fuga dopo non essere riuscito nell’intento.

Attraverso l’acquisizione e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area, i militari sono riusciti a ricostruire con precisione le fasi dell’evento e a identificare i quattro presunti autori.

L’operato dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, svolto sotto il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica, testimonia la particolare attenzione che l’Arma dei Carabinieri riserva alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, attraverso un presidio continuo del territorio e una pronta capacità investigativa volta a garantire sicurezza e legalità nelle comunità della provincia crotonese.