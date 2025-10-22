Un grave incidente ha sconvolto la giornata di ieri: un bambino di 11 anni, originario di Cirò Marina, è precipitato dal balcone del terzo piano di un bed & breakfast in via Beniamino De Ritis, nella zona Tiburtina. Il piccolo, di nome Rocco, si sarebbe sporto per salutare la sorellina che stava uscendo in strada, ma ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto.



La caduta, da un’altezza di circa quindici metri, è stata in parte attutita da un furgone parcheggiato sotto l’edificio, che ha probabilmente evitato conseguenze ancora più gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e la Polizia. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una grave emorragia cerebrale.

Le condizioni di Rocco restano critiche ma stabili: il piccolo è ricoverato in terapia intensiva, intubato e in prognosi riservata. La famiglia, residente a Cirò Marina, si trovava a Roma per partecipare a una festa di laurea.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si è trattato di un tragico incidente domestico. Il bambino, sporgendosi per un gesto affettuoso verso la sorellina, avrebbe perso l’equilibrio e oltrepassato la ringhiera del balcone. La dinamica è ora al vaglio delle autorità, che stanno acquisendo le testimonianze dei familiari e verificando le condizioni di sicurezza dell’edificio.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Un momento di gioia si è trasformato in un dramma che ha scosso l’intera comunità di Cirò Marina, dove la notizia si è diffusa rapidamente tra amici e conoscenti, tutti in apprensione per le sorti del piccolo Rocco. La speranza è che la forza e la prontezza dei soccorsi, unite alle cure dei medici del Bambino Gesù, possano permettergli di superare le prossime, decisive ore.