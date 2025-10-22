TABELLINO
CROTONE: Merelli; Leo (16’st Stronati), Berra (16’st Cargnelutti), Di Pasquale, Guerra (21’st Groppelli); Sandri, Gallo (16’st Piovanello); Zunno (30’st Bruno), Gomez, Maggio; Murano. A disp.: Sala, Martino, Cocetta, Vrenna, Marazzotti, Calvano. All. Longo
MONOPOLI: Piana; Viteritti, Miceli, Angileri (40’st Ronco); Valenti (34’st Bordo), Calcagni, Battocchio, Scipioni (29’st Tirelli), Imputato; Fall (29’st Cascella), Longo (40’st Oyewale). A disp. : Albertazzi, Bizzotto, Rossi, Yeboah, Spanò, Skirmantas, Piccinini. All. Colombo
Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia
Rete: 12’st Scipioni
Ammoniti: Sandri (C), Angileri (M), Imputato (M), Cascella (M)
Spettatori: 4.063
Clicca qui per il riassunto della gara: https://www.fccrotone.it/match/crotone-vs-monopoli-5/
